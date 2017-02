Los Patriotas campeones desfilan por las calles de Boston

Los Patriots de Nueva Inglaterra están desfilando por Boston para celebrar la victoria en el Super Bowl.

El quarterback Tom Brady y sus compañeros y entrenadores del equipo participan en el desfile matutino, luego de la espectacular victoria de 34-28 en tiempo extra sobre los Falcons de Atlanta el domingo en Houston.

Como es usual en Boston, los jugadores y funcionarios del equipo desfilan en vehículos anfibios, que datan de la II Guerra Mundial.

Jubilosos fanáticos luciendo los colores de los Patriots se amontonaron a lo largo de las calles de la ciudad desde temprano pese a la nieve que caía.

Éste es el quinto título de los Patriots.

