Revela Tom Brady que su esposa ya le pidió que se retire de la NFL

El mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady reveló que su esposa le pidió que se retirara después de haber ganado el Súper Bowl el pasado domingo.

“Si dependiera de mi esposa, me retiraría hoy. Me lo dijo anoche tres veces “, dijo Brady en entrevista con la emisora de radio satelital Sirius, de Estados Unidos.

Brady está casado con la modelo brasileña Gisele Bundchen, con quien tiene dos hijos.

El domingo Brady protagonizó una remontada histórica ante los Halcones de Atlanta. En el último cuarto del gran juego de la NFL los Patriotas anotaron 19 puntos sin respuesta para igualar el marcador 28-28 y mandar el partido a tiempo extra por primera vez en la historia de los Súper Tazones.

Con su victoria del domingo Brady alcanzó una marca histórica, al volverse el mariscal de campo con más Super Bowls ganados en su carrera, cinco en total.

Para alivio de los seguidores de Patriotas, Brady no piensa en seguir el consejo de su esposa.

“Ahora mismo me estoy divirtiendo demasiado”, dice el pasador de 39 años.”Planeo todavía jugar por mucho tiempo”.

Tom Brady talks #SB51 win, "magical year," and his response to Gisele telling him to retire https://t.co/HYlPhQcdc0 (AP Photo) #SuperBowl pic.twitter.com/4MI8vhNZiv

— SiriusXM NFL Radio (@SiriusXMNFL) February 6, 2017