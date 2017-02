WWE entregará cinturón a los Pats

Después de que los Patriotas de Nueva Inglaterra se coronaran como campeones del Super Bowl LI, en un duelo histórico ante los Halcones de Atlanta, en el NRG Stadium, los Pats siguen cosechando reconocimientos.

Prueba de ello, el cinturón especial que la WWE otorgará a los actuales campeones de la NFL; así lo dio a conocer el director operativo de la empresa, Paul Levesque, mejor conocido en el mundo del deporte como Triple H.

A través de redes sociales se dio a conocer como lucirá el nuevo reconocimiento de Tom Brady y los Patriotas, en donde destaca una replica del cinturón de la WWE personalizada con el logotipo de la franquicia.

A never-say-quit team, a football dynasty, and an amazing #SB51.

Congrats @Patriots, this title is coming to New England!! pic.twitter.com/rRBV2bYxjF

— Triple H (@TripleH) February 6, 2017