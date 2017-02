Advierten a Hugo Sánchez sobre los problemas que enfrentaría con el Puebla

Ricardo Henaine, antiguo dueño del Puebla que ha mantenido una larga batalla legal contra la familia López Chargoy por lucro indebido de la marca Puebla FC de la cual es propietario, le advirtió a Hugo Sánchez que si quiere adquirir al equipo, tendrá que comprar también sus demandas.

“Si Hugo Sánchez va a comprarlo, tiene que tener cuidado en quién es el dueño de la marca, a menos de que compre la sociedad anónima y le quiera cambiar el nombre, pero aun así, la demanda va a estar encima de él por todo ese usufructo que le sacaron a la comercialización de una marca que no era de ellos (los López Chargoy)”, explicó Henaine a Mediotiempo.

Pese a que los actuales propietarios cambiaron la identidad del club desde el torneo pasado para evitar más demandas del propio Henaine, éste señaló que aunque hayan sacado “un escudo ridículo”, eso no los exime del litigio.

“Cualquier gente que quiera comprar el equipo, sabe de antemano que habrá una demanda de parte mía, (pero creo) que nadie se va a arriesgar a comprar un equipo con el problema que existe, que está a punto de descender y que tiene bastantes problemas económicos”, agregó.

“Lo que es de mi incumbencia es la marca, sí les pueden comprar la sociedad anónima, pero tendrán que cambiar el nombre, aunque la marca me pertenece a mí”.

Pese a ello, Henaine señaló que si los nuevos dueños quieren arreglar el conflicto legal que existe con él, habrá flexibilidad de su parte, toda vez que son suyas las marcas Puebla FC, Camoteros y La Franja ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

“Yo tendría que hablar con Hugo o quien fuera, se tienen que sentar conmigo a platicar de qué manera podemos suavizar el problema o explicarle cómo están las condiciones”, detalló.

“Si esa gente quiere seguir adelante, ya es problema de ellos y si hay un arreglo eso son situaciones que en el momento que se dan. Si no es así, a mí no me interesaría porque la espada está encima”, sentenció.