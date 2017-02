Asegura La Volpe que América tuvo un gran funcionamiento ante Jaguares

El director técnico de América, Ricardo La Volpe, minimizó la derrota contra Chiapas y se dijo satisfecho por el funcionamiento de su equipo.

“Me gustó la forma, me gustó el sistema, pero en México hay que hablar de resultados. El equipo tuvo un gran funcionamiento, pero a veces así son los partidos. Contra Morelia fue el mismo equipo, fuimos visitantes, ya lo vi y estoy conforme con eso. El futbol tiene esas cosas, no le puedo decir nada a los jugadores, lamentablemente no estuvimos inspirados, el equipo tuvo un gran funcionamiento, así son los partidos”, indicó en conferencia de prensa.

El estratega adelantó que hablará con los jugadores, porque su equipo debe identificar ciertas cosas del rival y trabajar sobre ellas, pero no se trata solamente de individualidades, se trata de más trabajo.

“En el futbol puedes tener el dominio, el protagonismo; ellos (Jaguares), estuvieron tirados atrás y no podían tirar la salida. Hay que hablar con el equipo, las circunstancias que se crean, más profundidad, más opciones de gol. En el segundo, eso no debe pasar de nuevo, una jugada muy sobre la banda, eso hay que trabajarlo, decirlo; para eso está la semana”, expuso.

Cuestionado sobre la actuación de Moisés Muñoz, que fue factor para el triunfo de Jaguares, el DT americanista se limitó a decir que por algo es contratado, que tuvo buena actuación y que es vital armar equipos de atrás para adelante y Muñoz llegó a Jaguares para eso.

“Lo de Muñoz, es un gran arquero, por eso ha sido factor y todo equipo se empieza desde atrás, si está aquí, es porque le iba a dar solidez a este equipo”, finalizó.