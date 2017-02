En Atlas no se sienten favoritos para el Clásico Tapatío

Atlas tiene 10 meses sin perder como local. Su última derrota en el Estadio Jalisco se remonta al 9 de abril del año pasado. Pero no por eso cae en exceso de confianza de cara al Clásico Tapatío del próximo sábado. El portero de los Zorros, Óscar Ustari, asegura que en esta clase de encuentro el favoritismo no existe.

“No creo. Que sea favorito, no. Sí nos sentimos muy cómodos en el Jalisco, pero sentirse favorito en un Clásico… nada se gana en papeles, ni por decir que llevo 12 partidos sin perder en casa vamos a ganar. Los partidos hay que jugarlos, cerrarlos en el momento que se deba y listo. Sí es real que nos sentimos muy cómodos en casa”, dijo este miércoles el arquero.

“Nos hace sentir cómodos jugar en casa con nuestra gente. Quien te diga que no lo piensa, está mintiendo. Yo me veo el sábado festejando con mi gente. A la hora de la verdad, tengo que estar con todos los sentidos puestos para que ese deseo se cumpla”, añadió el argentino.

Anhelo de triunfo

Pero el no sentirse favorito tampoco le quita el anhelo de salir victorioso el sábado. Ha jugado Clásicos y no los ganó. Ahora espera una historia diferente. “Ya jugué dos y no les pude ganar. Me gustaría que la tercera fuera así. Más allá de la deuda que tenga de estos seis partidos (que llevan los Zorros sin vencer a Chivas), yo llevo dos que no pude ganar y ojalá este me toque disfrutarlo con una victoria”, señaló.

“A todo mundo le gusta ganar un Clásico. Es mucho el deseo. Hay muchas cosas de por medio. En partidos tan importantes como estos, no sólo es jugar por amor al trabajo, por tus compañeros, por lo que te pagan, sino que pasan muchas cosas en la cabeza y cuando ganas se disfruta mucho más. Es importante un resultado a favor en un Clásico”, agregó.

Finalmente, reconoció la importancia del encuentro de este sábado. “En el futbol, estas son las semanas más lindas, las más importantes. Estos partidos a veces se catalogan como un campeonato dentro del campeonato mismo. Es un partido especial, muy distinto al resto”, sentenció Ustari.

Contenido relacionado: