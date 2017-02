Defensa Jair Pereira quiere repetir la dosis ante Atlas

No ha pasado ni un año. El 17 de abril de 2015, el 0-0 entre Chivas y Atlas parecía sentenciado. Pero en el último minuto, la casa del Rebaño Sagrado explotó. El tiro de esquina lanzado desde el costado izquierdo fue cabeceado por Jair Pereira. A las redes. Agónico triunfo. De cara a un nuevo Clásico Tapatío, el defensor quiere repetir la dosis.

“Siempre que puedas anotar te da felicidad, más si le das el triunfo al equipo. No quisiera volver a marcar en el último minuto, ojalá fuera antes para no sufrir. Siempre se siente bien marcar y más en un Clásico. Es un día que jamás voy a olvidar. Si se puede repetir, qué bueno, pero si no, que gane Chivas anote quien anote. Sería un plus volver a marcar”, explicó este miércoles, después del entrenamiento.

Confió en que el Guadalajara tendrá apoyo en la que fuera su casa durante casi cinco décadas. “El Estadio Jalisco es muy especial para Chivas. Mucho tiempo jugó ahí. Siempre que va Chivas, parece local porque es la misma ciudad y este equipo perteneció mucho tiempo a ese estadio. Siempre que pisas el Jalisco, se siente identificado con el equipo”, detalló Jair Pereira.

Distinto al Clásico Nacional

Ya con un tiempo como rojiblanco, el llamado “Comandante” entiende lo que significa el encuentro. Sabe, incluso, que es diferente al Clásico Nacional frente al América. Para la ciudad de Guadalajara, es el partido que divide por completo a los aficionados.

“Sí es muy pasional este Clásico. Me lo platicaban y lo veía en tele hace mucho. Es un Clásico con historia y hoy que visto esta camisa te digo que es muy pasional, porque son dos equipos de la misma ciudad. Se juega el orgullo y lo vivimos igual en el campo. Son Clásicos que no puedes dar un balón por perdido, es fuerte, es ríspido, puede haber jugadas duras, pero es Clásico y es normal que se juegue de esa forma”, detalló.

