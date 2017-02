Walter Gargano, agradecido por segunda oportunidad en Rayados

El jugador uruguayo, Walter Gargano, se siente agradecido por la oportunidad que tiene en Rayados, luego de no haber sido contemplado al inicio de la temporada.

“Como le dije a Antonio (Mohamed). Le agradezco porque me dio la oportunidad otra vez porque realmente estoy para eso, para trabajar y para cumplir en lo que me pida el club y en lo que me pida Antonio”, comentó.

El charrúa dijo que no pensó salir del equipo, pues considera al Monterrey como uno de los mejores del continente.

“Nunca tuve la idea de salir del club, eso lo sabían muy bien todos. Agradecido realmente, porque estoy en uno de los mejores clubes de México y de América, es una institución que se valora y hay que agradecer y valorar donde uno está”, declaró.

A pesar de que es uno de los jugadores favoritos del equipo, Gargano sabe que debe ganarse el puesto de titular en un equipo como el de Rayados.

“Creo que titular indiscutible no es nadie en ningún equipo del mundo, creo que Messi sería el único, que te puede resolver los partidos”, mencionó.

Al principio de la temporada Gargano, no fue considerado para los duelos de la Liga MX, por lo que le tocaba participar con los equipos de la Sub 20, algo que no le molesta al ser un jugador profesional.

“Antes de comenzar el torneo le comuniqué, donde me ocupen voy a estar, porque soy un empleado del Monterrey. Hoy en día estoy acá para luchar por un lugar como todos los compañeros”, mencionó el central albiazul.

