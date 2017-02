Jugadores de Atlas y Chivas piden evitar violencia

El Clásico Tapatío está cerca. Un partido de alto riesgo que, sobre todo es en el Estadio Jalisco, ha presentado actos reprobables en tiempos recientes. Por eso, jugadores de Atlas y Chivas se unen para hacer un llamado a la afición, para evitar que la violencia se presente el próximo sábado.

“Invitar que sea un futbol sin violencia. Me tocó esa invasión de cancha (cuando Chivas derrotó 4-1 al Atlas, en el Jalisco) y no da gracia. No es cómodo ver cómo se saltaron al campo. No deja de ser un juego. Es un Clásico y si se juega el orgullo, pero que no rebase esa barrera. Invitar a todos para que sea un espectáculo familiar, que se pueda ver futbol y disfrutar la emoción de un Clásico”, señaló el zaguero central de Chivas, Jair Pereira.

Por su parte, el portero del Atlas, Óscar Ustari, coincidió en recordar a los aficionados que, más allá del honor y el orgullo que pueden estar en juego, al final se trata sólo de un partido de futbol, que no puede servir de justificación para actos violentos.

“Es un juego. Es cierto que cada institución nos jugamos cosas importantes, pero no deja de ser un deporte, no hay que perder esa línea. Desde el lugar nuestro, tenemos que ser ejemplo, debemos tratar de que la gente se divierta. Obviamente hay un resultado de por medio y a ninguno le gusta perder, pero eso no debe ser un problema extra”, señaló.

Que disfruten el espectáculo

“El aficionado tiene que apoyar a su equipo, disfrutar el espectáculo y nada más. Cuando el árbitro dé el pitazo final, se tiene que acabar ahí. También están las bromas, las burlas y hay que aguantar. De ahí a que suceda una agresión contra un aficionado o un jugador, hay un trecho muy grande. Esperemos no vuelva a pasar. Es un Clásico y hay que disfrutarlo, ver un espectáculo que no todos tienen oportunidad de apreciar”, concluyó Ustari.

