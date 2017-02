Atlas tiene la esperanza de contar con Rafael Márquez

La esperanza es lo último que muere. Por eso, el Atlas no se resigna a jugar el Clásico Tapatío del próximo sábado sin su capitán y referente, Rafael Márquez. Durante el amistoso de la Selección Mexicana frente a Islandia, el veterano sufrió una lesión en la parte trasera del muslo derecho. Los Zorros confían en que no sea de gravedad.

“Lo de la baja está en veremos. Según me dice el jefe de servicios médicos, lo van a evaluar y veremos si puede jugar. En caso de que no, creo que hay jugadores importantes que pueden trabajar por él”, explicó Alberto de la Torre, vicepresidente del club.

La lesión ocurrió en un partido que no tenía mayor trascendencia, pues no se trataba de una Fecha FIFA. Pese a ello, el directivo no se lamenta. “Es una decisión que se toma cada año con todos los equipos y presidentes. Se trata de dar todo el apoyo a Selección Nacional. El contrato (con SUM, para amistosos en Estados Unidos) es importante para la supervivencia de la Selección”, detalló.

Pero más allá de que el capitán esté o no presente, confía en que su equipo tendrá una buena actuación en el Estadio Jalisco. “Significa una gran rivalidad, una gran pasión que se da en estos juegos. Para nosotros sigue siendo un juego de futbol en el que hay que divertirse. En muchos Clásicos me ha tocado que me he desbordado en esa pasión, pero al final del día sigue siendo un juego de futbol”, afirmó.

No a la violencia

Además, envió un mensaje a los aficionados para evitar la violencia. “Que no se desborde la pasión. Siempre hay uno, dos o tres desadaptados que se vuelven locos en estos partidos, pero la mayoría están conscientes de que no es una guerra. Es un partido de futbol. No se juegan la vida”, sentenció.

Por último, fue cuestionado sobre Jorge Vergara. Años atrás, antes de comprar a Chivas, se rumoró que era aficionado de los Zorros. “Fue patrocinador del Atlas, uno muy importante que operaba en aquella época. A mí nunca me lo dijo (que fuera rojinegro), pero sí estaba muy metido”, concluyó Alberto de la Torre.

