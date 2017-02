Checo Pérez lanza campaña contra el muro de Trump

Porque todos los mexicanos estamos unidos, hoy y siempre! Los invito a unirse a esta gran campaña: #BridgesNotWalls #Orgu11oMexicano #F1esta 🇲🇽🏁🏎• Because all of us Mexicans are united, today and always! I invite you to join this great campaign: #BridgesNotWalls #Orgu11oMexicano #F1esta 🇲🇽🏁🏎

A photo posted by Checo Pérez (@schecoperez) on Feb 9, 2017 at 8:22am PST