Chivas anuncia oferta en Chivas TV para el Clásico Nacional

Chivas no quiere que alguien se pierda el Clásico Nacional de la Jornada 7, es por ello que anunció una gran oferta para que ‘todo mundo’, incluso sus rivales puedan ver el partido ante América: con un costo de $50, en Chivas TV.

No obstante, al Rebaño no le bastó con anunciar la promoción, si no que aprovechó para trollear a todos sus rivales e invitarlos también a que contraten la señal de su plataforma.

Incluso Cruz Azul, Pumas, Atlas y sus ‘haters’ en general fueron incluidos en el anuncio que publicó el conjunto rojiblanco este jueves a través de su cuenta de Twitter.

Es así que si el encuentro del próximo 18 de febrero se contrata desde ahora, y hasta un día antes de la cita en el Estadio Chivas, tendrá un costo de $50.