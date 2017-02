Jermain Defoe acurruca a pequeño aficionado del Sunderland

Jermain Defoe, jugador del Sunderland, visitó en el hospital a Bradley Lowery, aficionado de los ‘gatos negros’, que padece cáncer terminal y con quien terminó acurrucándose hasta que el pequeño se durmió

Defoe asistió a visitar a su amigo y cómo Bradley no quería que se fuera le pidió que se acostara con él.

El momento fue captado y compartido a través de Twitter, en donde también se dio a conocer que también estuvo presente el portero Vito Mannone.

Bradley loves @IAmJermainDefoe he didn't want him to leave today and fell asleep cuddling into him #specialbond #bestfriends pic.twitter.com/sn2symKhdv

— Bradley Lowery (@Bradleysfight) February 9, 2017