Matías Almeyda afirma que los Clásicos “marcan historia”

Como jugador, vivió Clásicos. Sabe de lo que habla. Hoy, como técnico, Matías Almeyda los toma con mayor mesura. Transmite su conocimiento a los jugadores de Chivas. Y asegura que este tipo de encuentros, marcan historia. Por eso, se deben jugar con corazón, pero también con inteligencia.

“Los protagonistas son los jugadores. Nosotros estamos en otro lugar. Me encantaría patear una pelota en un Clásico, pero no se puede. Ahora lo vivo de otro lugar. Como jugador era vivir en los Clásicos en un nivel de ansiedad y adrenalina muy fuerte, que a veces hacía que me expulsaran. Hoy lo veo más pensante y lo disfruto”, señaló el “Pelado”.

“He tenido cosas muy malas. Recuerdo una Copa de Verano en Argentina, jugamos domingo y miércoles con Boca Juniors… me expulsaron domingo y miércoles. Depende como lo vive cada uno. Los jugadores de Chivas lo viven con pasión porque jugaron en fuerzas básicas el Clásico desde tiempo atrás. Hoy que enfrentan en Primera al Atlas, es un Clásico para ellos fundamental y lo toman con mucha alegría”, agregó.

Por eso, hoy exige inteligencia para conseguir el resultado. “Son partidos que marcan historia. Hay que dejar todo, pero más que nada les pido que lo disfruten porque cuántos de jóvenes habrán soñado jugar un Clásico y la chanza la tienen ellos. Pido a mi equipo que vaya a jugar, no a pelear; que ponga la pelota en el piso y de ahí buscar ganar”, aseveró el estratega.

¿Ganar como sea?

Además, dejó en claro que su equipo no cambiará su filosofía para encarar el encuentro de este sábado. “Nosotros hemos ganado Clásicos jugando bien y también perdido jugando bien”, recordó. Aunque, eso sí, reconoció que si las circunstancias así se presentaran, no le incomodaría jugar mal, pero llevarse el triunfo. “También así (le alegraría ganar), porque sé que haría felices a 40 millones de aficionados. Cómo no”, sentenció.

Finalmente, mandó un mensaje de paz en las tribunas. “Soy anti violencia y esto es futbol. El campeonato mexicano se caracteriza porque van las familias a los estadios y debemos seguir en ese camino. Sí disfrutar esta rivalidad, pero sin violencia. Se puede disfrutar el espectáculo y nosotros transmitir tranquilidad, paz. Que la gente disfrute un buen partido porque se encuentran dos equipos con buenas propuestas, que vayan a mirar eso”, concluyó Matías Almeyda.

Contenido relacionado: