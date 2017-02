Morelia se arriesgará con Hernández y Villazón

En Monarcas ya no hay tiempo para experimentos ni tampoco existe la paciencia de esperar resultados de un proyecto. Ante la crisis que se vive en el conjunto michoacano, el Presidente Álvaro Dávila reiteró que hay un voto de confianza por parte de la directiva para que Roberto Hernández y Eugenio Villazón dirijan lo que resta del torneo.

“Tanto Eugenio como Roberto conocen profundamente el plantel, creo que es una buena dupla. Yo quiero que ellos terminen el torneo, que nos salven de esta situación, pero como está ahora el entorno, creo que las decisiones se van a ir tomando paso a paso”, explicó.

Ante las recientes declaraciones de Caruso Lombardi acerca de un posible acuerdo para llegar a Monarcas, Dávila descartó esa posibilidad, asegurando que es muy arriesgado traer a alguien sin experiencia en México: “Si traer alguien del mismo medio mexicano es difícil, imagina del extranjero. Ahora necesitamos gente que conozca las entrañas del equipo”.

La semana de Monarcas no ha sido nada sencilla tras la negativa de varios técnicos por dirigir al equipo, algo que caló fuerte al interior del equipo. Álvaro Dávila relató como los jugadores no podían creer que nadie quisiera tomar al club, aunque al final, dichas reacciones terminaron por unir más al conjunto purépecha.

“Para nada llega (Tomás Boy), sé que lo buscó gente de la oficina. Fue muy triste, nunca esperé del Flaco Tena, de Bustos que aquí le dimos su primera oportunidad, Memo Vázquez… pero eso nos ha reforzado internamente. Hablamos con los jugadores, algunos no lo podían creer, pero después la reacción de los líderes me gustó porque dijeron ‘vamos a sacar esto juntos, los que queramos estar, los que amamos a esta institución’. Al final les agradezco que hayan dicho que no, porque eso demuestra que no le tienen cariño a la institución”.