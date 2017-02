VIDEO: "Checo" Pérez pierde la concentración por culpa de Jimena Sánchez

Con motivo del inicio de la temporada 2017 de la Fórmula 1 el piloto mexicano, Sergio Pérez, visitó el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde convivió con diversas personalidades del medio deportivo, entre ellas, la guapa conductora Jimena Sánchez, a quien culpó de no poder concentrarse por su belleza.

A través de un video publicado en redes sociales, se pueden observar lo momentos previos en los que Sánchez decidió “quemar llanta” al lado de ‘Checo’, pasando del nerviosismo a la risa, por las “divertidas” declaraciones del piloto de Force India.

En dicha grabación se puede observar como la famosa reportera se encuentra preocupada por el cinturón de seguridad, situación por la que pidió la ayuda de ‘Checo’; sin embargo, el piloto azteca le dio una divertida respuesta, haciendo énfasis a sus atributos.

“Híjole, creó que no te va a quedar”, mencionó Pérez con una peculiar sonrisa en el rostro, al instante, la famosa reportera preguntó “¿Por qué no me va a quedar?”; a lo que Pérez rectificó, “Tenlo por seguro que por gorda no es. Aquí no me puedo concentrar”.

Acto seguido, el también comentarista de Fox Sports, Jean Douvenger albureó a ‘Checo’ al preguntarle “¿Se te hace gorda?”.

Cabe destacar que la temporada 2017 de la Fórmula 1 iniciaría el próximo 26 de marzo, en Australia, Melbourne.

