ENTREVISTA: “Palencia, con el potencial para ser un Guardiola”, Abraham González

El mediocampista de los Pumas habló en una entrevista exclusiva para Publisport, sobre lo que ha sido vivir en México, un país que no muestra una imagen amigable en el extranjero, pero que tiene un futbol que puede sorprender a cualquier foráneo.

Abraham González es un catalán que se forjó hace unos años en La Masía del Barcelona, bajo las órdenes de unos inexpertos Pep Guardiola y Luis Enrique, hoy grandes técnicos de talla internacional que lo han ganado casi todo.

Hace unos meses El ruso dio un giro de 180º a su carrera futbolística, dejando el Viejo Continente para saltar el charco y llegar a la Liga MX con los Pumas de la UNAM, decisión que no pensó dos veces, pues las buenas referencias de sus ex compañeros en el Espanyol, Héctor Moreno y el estratega Javier Aguirre; así como de Giovani dos Santos, con quien llegó a coincidir en el Barça, lo llevaron a vivir la aventura en el balompié azteca, donde ha sido recibido de la mejor manera por la afición felina.

¿Cómo te has sentido en México?

­— Me siento muy feliz, mejor de lo que pensaba en tan poco tiempo. Me he adaptado muy rápido y he tenido la suerte de que he jugado continuo y que me han salido bien las cosas y he recibido mucho cariño. La verdad no esperaba tanto.

Estar viviendo en México desde hace unos meses, ¿realmente es como se habla de él afuera en el extranjero?

­— Yo la experiencia que he tenido es muy buena, no he tenido ningún problema de ese tipo (inseguridad). Sí, claro, desde España se ve con mucha inseguridad, creo que cuando estas afuera siempre se ve lo peor. Supongo que hace años cuando estaba ETA (organización terrorista vasca) España se veía así y tampoco era para tanto, la verdad supongo que es la experiencia de cada uno.

¿Cómo ha sido tu experiencia futbolística en la Liga MX?

­— Muy buena, como lo he dicho antes, cuando llegué lo hice junto con otro español (Saúl Berjon) y lo hablábamos, que nos acogieran desde el primer día, porque nos esperábamos como un rechazo natural de gente que viene de fuera, que le costara, pero nos trataron como si lleváramos muchísimos años y eso ayudó mucho.

Científicamente la altura de la CDMX afecta, pero ¿sí lo sientes así?

­— Ahora no, pero (después de) dos, tres y cuatro semanas, cuesta aclimatarse. La verdad es mucha diferencia. Te falta oxígeno, sobre todo te cuesta mucho más recuperarte de ese esfuerzo. Cuando yo llegué el equipo estaba en Dallas y esa semana me quedé aquí y me machacaron físicamente para adaptarme y la verdad fue lo mejor.

¿Cómo ves a Pumas para este Clausura 2017?

­— Estamos demostrando que si seguimos así somos candidatos a algo grande, no sé si al título, pero yo espero que sí. La verdad yo dije cuando llegué que había que tener paciencia porque llegaba un entrenador nuevo, cambio de sistema y se están viendo los resultados, yo creo que somos un equipo muy difícil de ganarle porque competimos muy bien y yo creo que sinceramente somos de los equipos que juegan muy bien al futbol.

¿Qué opinas de los técnicos jóvenes?

­— Soy partidario de que les den la oportunidad. Nunca puedes tener la experiencia si no tienes la oportunidad, y más a los entrenadores jóvenes que han sido jugadores hace poco; que entienden un vestidor, la verdad es que con Paco están acertando. Es un caso parecido, no sé si a la misma altura, ya se verá, pero yo que coincidí con Guardiola en su primer año como entrenador y también tuve a Luis Enrique, les dieron la oportunidad y míralos ahora, la verdad hay que darle oportunidad a la gente joven y yo creo que están acertando.

¿Ves en Francisco Palencia alguna similitud con Pep Guardiola?

­— Dicen que las comparaciones son odiosas, pero los dos tienen muchas cosas buenas, sobre todo coinciden en que quieren ser un equipo muy ofensivo, en que saben gestionar muy bien el vestidor. El punto bueno que tiene Paco es ese, siempre lo he dicho, sabe manejar a los jugadores. Para este nivel, el 60% o 70% de un equipo es saber gestionar a los 23 jugadores, saber manejarlos, porque es difícil tenerlos a todos contentos.

La Liga de España es muy superior a la mexicana, pero ¿qué le falta al balompié azteca?

­— La principal diferencia es que en España se trabaja mucho más tácticamente. Aquí la Liga MX físicamente es más dura, pero hay más desorden, los partidos se abren mucho más. Yo creo que eso es la principal diferencia, pero me sorprendió mucho la Liga MX para bien, creo que hay muchos jugadores de nivel.

El próximo partido es ante Monterrey en su casa. ¿Es complicado jugar en el estadio BBVA Bancomer por el sofocante calor que a muchos aqueja?

­— No lo conozco, pero yo creo que nos tenemos que adaptar a todo. Una de las principales cosas por las que la liga mexicana es muy fuerte físicamente es por que juegas a nivel de mar a nivel de la CDMX; hace que te adaptes a diferentes climas.

¿Qué se siente que en tan poco tiempo la gente coreé tu nombre?

­— A todos nos gusta que nos quieran y que valoren nuestro trabajo. He tenido mucha suerte de que la gente me adopte tan rápido. Eso ayuda más cuando estás tan lejos de tu casa.

¿Te ves con Pumas por un largo tiempo?

­— No me gusta hablar de un futuro lejano, mi intención es estar aquí por que estoy muy feliz y sentirte valorado es importante y si sigue todo así espero seguir.