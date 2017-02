"Sentí que iba a morir en un Uber": Fernanda Armenta

México, la ex atleta mexicana, Fernanda Armenta rompió el silenció y reveló como fue que vivió tan lamentable suceso.

“Todo el tiempo estuve consiente, recuerdo tal cual lo que pasó; fue el momento más critico, pensé que me iba a morir en un Uber y sin ver a mis papás, vi mi vida pasar, como en las películas”, relató la ex seleccionada nacional al programa “Contraportada” de Carlos Loret de Mola.

Asimismo, explicó que tanto ella como su acompañante nunca se percataron que cerca de ellos sucedía un asalto; sin embargo, después de sentir un fuerte impacto en el automóvil, se dio cuenta que había recibido un balazo en la espalda.

“La bala entro por la espalda y salió entre las costillas; afortunadamente sigo viva. Estoy segura que tengo una misión aquí, y la voy a vivir”, declaró .

Armenta también habló acerca de su recuperación y aseguró que aproximadamente en tres semanas espera regresar a las albercas.

“Mi pulmón no está al 100% pero va recuperándose muy bien, me falta un poco el aire pero todo normal. Me tomaron una placa de Tórax y se ve por donde pasó la bala, es impresionante, a centímetros del corazón, es un milagro que este viva”, dijo la nadadora.

Para finalizar, Fernanda manifestó que no tiene ningún rencor con el policía que disparo, debido a que no fue intencional y él se encontraba realizando su trabajo.



