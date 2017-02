VIDEO: Jugador del City le dedica festejo a su ex novia por interesada

El delantero Gabriel de Jesús saboreó su dulce ‘venganza’ con un épico festejo que ya le dio la vuelta al mundo, el cual llevaba una dedicatoria especial: a su ex novia.

El ahora atacante del Manchester City se firmó un doblete en el triunfo ante el Swansea, por lo que luego de su segundo gol celebró simulando una llamada, con dedicatoria directa para la chica que lo ignoraba cuando aún no llegaba a Europa con el conjunto inglés.

“Mi celebración era un mensaje para mi ex novia, que no respondió a mis llamadas cuando estaba en el Palmeiras, pero me envió mensajes cuando me fui al City”, confesó el atacante de apenas 19 años y que ha llamado la atención por su condición letal ante el arco.

Así festejó el joven brasileño: