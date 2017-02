Arsenal consigue polémico triunfo en la Premier League

El doblete del chileno Alexis Sánchez devolvió al Arsenal a la senda del triunfo en la Premier con una victoria el sábado 2-0 sobre el Hull City en un encuentro dominado por los controversiales cobros arbitrales.

El primer tanto fue gracias a una mano de Sánchez, al controlar el balón y rematar a quemarropa 11 minutos antes del descanso. Los árbitros no cobraron el desvío con la mano.

Un penalti tardío aseguró la victoria del Arsenal en el estadio Emirates.

El Arsenal estaba necesitado de una victoria y el conjunto de Arsene Wenger escaló provisionalmente al tercer puesto luego de perder sus últimos dos cotejos y cuatro de sus últimos nueve.

“Hasta que tomamos la ventaja tuvimos muy buenas oportunidades”, apuntó Wenger. “En la segunda mitad jugamos a no conceder, porque sabíamos de la importancia de ganar hoy.

“Incluso desde las gradas no pude ver ninguna debilidad en el Hull, físicamente están fuertes, bien organizados y con buenos ánimos. Lo lamento por el Hull pero siento que nosotros tuvimos que lidiar recientemente con algunas decisiones (de arbitraje)”.

El Hull City ha lucido rejuvenecido desde la llegada del técnico Marco Silva a inicios de enero, y desplegó otra destacada actuación al dominar el encuentro durante grandes lapsos.

“No estoy contento… Algunas decisiones importantes no nos favorecieron hoy”, recalcó Silva.

“Creo que el Arsenal tuvo un buen inicio, mejor al nuestro, pero una vez que comenzamos a hacer nuestro partido contraatacamos bien y les causamos problemas. Pero la historia es que anotaron un gol ilegítimo”.

El tanto de Sánchez no estuvo cerca de ser el mejor de su brillante temporada, pero podría ser uno de los más cruciales.

El servicio de Mesut Ozil llegó hasta los pies de Kieran Gibbs, pero su disparo fue despejado en la línea por Andrew Robertson, hasta que apareció el chileno.

El primer intento de Sánchez fue atajado por Eldin Jakupovic, pero el balón llegó al fondo de las redes tras rebotar en la mano derecha del atacante sudamericano.

La molestia de los visitantes con el árbitro Mark Clattenburg se intensificó a los 54 minutos, cuando Gibbs recibió tan solo una amonestación tras derribar a Lazar Markovic, quien tenía una clara oportunidad de gol.

Petr Cech realizó dos importantes atajadas a intentos de Oumar Niasse, mientras que Markovic se mostró peligroso durante todo el encuentro.

El Arsenal rara vez amenazó en la segunda mitad, pero selló la victoria en tiempo agregado gracias al 17mo gol de Sánchez en la temporada. El mediocampista del Hull Sam Clucas fue expulsado al sacar con la mano el cabezazo a portería de Lucas Pérez, Sánchez convirtió el penal para imponer una marca personal de goleo en la Premier.

Con la derrota, el Hull permanece en la zona de descenso.

