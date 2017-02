FOTOS: Así fue la historia de amor entre ‘Chicharito’ y Lucía Villalón

Así fue la historia de amor entre ‘Chicharito’ y Lucía Villalón

Fueron casi dos años en los que el delantero mexicano y la periodista española compartieron un amor de fantasía.

El “felices para siempre” parecía ser posible con ellos. Todo era amor. Fotos juntos presumiendo lo enamorados que estaban el uno del otro y los momentos felices que tan comunes eran en su relación. Así casi por dos años. Planes de boda y una eternidad unidos. Hasta que llegó el inevitable final: el día en que Javier Hernández y Lucía Villalón terminaron su noviazgo.

Fue una verdadera sorpresa la noticia de que el delantero mexicano y la periodista española le pusieron fin a su relación, pues incluso ya tenían planes de boda para este año, pero en sus redes sociales comenzaron las sospechas y concluyeron con una foto de ‘Chicharito’ besando a la actriz Camila Sodi en la portada de una revista española, anunciando su nuevo romance, tal como se dio a conocer su relación con Lucía Villalón.

Aquí te dejamos la historia de un amor que parecía eterno.

El inicio

Todo comenzó con el traspaso de Javier Hernández al Real Madrid, en septiembre de 2014, luego de su paso por el Manchester United. Entonces, tan sólo medio año después, en marzo de 2015, la revista ‘Hola’ confirmó las sospechas: ‘Chicharito’ iniciaba una realción con Lucía Villalón, pues ambos aparecían en la portada besándose.

La primera foto juntos en redes sociales

Fue la periodista la primera en hacer público su amor con el futbolista, pues compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía ella al lado del atacante tapatío en un auto, más la leyenda ”Y así todos los días”, y unos emojis de corazón.

Una vida nueva en Alemania

En agosto de 2015 se dio el fichaje de Hernández al Bayer Leverkusen, por lo que ambos tuvieron que aprender a llevar una relación a distancia.

‘Chicharito’ habló por primera vez de ella

En septiembre de 2015 el mexicano fue contundente con su nueva pareja y reveló: “Lucía llegó cuando estaba perdido y me rescató. Tenemos planes de futuro muy importantes”.

Mientras que ella a través de sus redes sociales confirmaba los planes en pareja: “¡Que nunca se te borre esa sonrisa! Nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas aventuras, pero siempre tú. ¡Te amo!”.

Inicio de año juntos

El 2016 parecía el de la consolidación del amor entre la pareja, pues desde el primer día del año ‘Chicharito’ presumió estar enamorado de Villalón y aseguró que ella era lo mejor de su 2015.

Loco por ella

En mayo de este año, el seleccionado nacional confesó estar “loco” por la conductora de F1, pues compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde así lo aseguraba:

“Aquí intentando igualar el grado de locura de esta mujer @lucia_villalon pero es imposible!!! Jajaja lo que sí es que estoy completamente LOCO por ella! #1422 #blessed #feyconfianza ••••••• Trying to get in the same level of craziness of this woman @lucia_villalon but it is impossible!!! Hahaha but what is true is that I’m completely CRAZY for her! #1422 #blessed #faithandtrust”

Cumpleaños de ‘Chicharito’

La periodista le dedicó una emotiva imagen al mexicano el 1 de junio, donde le reafirmaba su amor y aseguraba que así sería por siempre.

Entregó el anillo

En junio comenzaron las sospechas de un compromiso formal, ya que Lucía Villalón portaba un anillo que cumplía con las características de que era de un próximo matrimonio.

Se confirman los planes de boda

Fue en octubre cuando la revista ‘Hola’ confirmó que Javier Hernández y Lucía Villalón se casarían en el verano de 2017.

Enfermedad de Lucía

A finales de 2016 la periodista estuvo hospitalizada en Barcelona debido a una enfermedad pulmonar, momentos en los que el mexicano parecía apoyarla a pesar de la distancia, pues el cumplía sus actividades con el Bayer Leverkusen, donde además comenzó con una racha negativa y se llegó a atribuir a su ‘preocupación’ por la salud de su novia.

Fin de año

A diferencia del año anterior, en la Navidad ya no hubo foto juntos en sus redes sociales, ni presumían más su amor.

Enero 2017

A pesar de que ellos nunca lo hicieron oficial, diversos medios españoles aseguran que su relación había terminado, lo cual coincidió con la escasez de publicaciones juntos y que ambos se dejaron de seguir en Instagram y que no aparecía más su número del amor: #1422.

Romance de ‘Chicharito’ con Camila Sodi

Fue la misma revista que dio a conocer su relación con Lucía Villalón, la que reveló su romance con la actriz mexicana, pues del mismo modo, en la portada aparece el delantero mexicano besándose con la ex esposa de Diego Luna.

Aquí te dejamos algunas de sus publicaciones más románticas: