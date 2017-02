Joe Montana asegura que Tom Brady no es el mejor de la NFL

Para muchos, Tom Brady se convirtió en el mejor QB de todos los tiempos al ganar su quinto trofeo Vince Lombardi frente a los Falcons. Sin embargo, el legendario Joe Montana no piensa lo mismo.

En una entrevista con TMZ y al ser cuestionado sobre si Brady se consolidó como el más grande, el ex mariscal de los 49ers no entró en comparaciones y solo se dedicó a hablar de otras generaciones.

“Obviamente ha tenido una tremenda carrera, incluso antes de que obtuviera su quinto anillo. Pero si miras hacia atrás – algunas personas ni siquiera conocen a Sammy Baugh o Otto Graham – no recuerdo cuál, pero uno de ellos ganó como siete o nueve campeonatos.

“Es difícil comparar a los jugadores de entonces con los de ahora y como es que jugarían en diferentes épocas”, explicó.

A diferencia de Brady, quien ha ganado cinco de siete Super Bowls jugados, Montanta puede presumirse invicto en los cuatro SB en los que participó.

