Necaxa vence a Xolos, con doblete de Riaño

El equipo de Necaxa despertó en este inicio de la fecha seis del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX y lo hizo de manera notable al derrotar 2-1 al líder Tijuana, que perdonó en su mejor momento del encuentro.

Un doblete del atacante argentino Claudio Riaño, quien perforó las redes a los minutos 65 y 86, fue la diferencia de este compromiso histórico, ya que por vez primera ambas escuadras chocaron en el estadio Caliente estando en la Liga MX (Primera División). Juan Martín Lucero (90+5) descontó para los caninos.

Con esta victoria, Rayos alcanzó siete unidades y dio un paso más rumbo a la salvación en el tema del descenso, en tanto que Xolos se quedó con 12 puntos, vio cortada una racha de cuatro victorias en fila y dejó la cima a la deriva.

Ante la visita del técnico de la Selección Mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, quien saludó al defensa Yasser Corona recién dado de alta tras una lesión en las cervicales, Xolos quería dar buena cara y demostrar por qué es líder de la competición.

De tal modo que en la primera mitad Tijuana fue superior a Rayos pero sin poder reflejarlo en el marcador, pese a los obsequios del rival como cuando Manuel Iturra tocó mal a su portero Marcelo Barovero y el colombiano Avilés Hurtado perdonó el gol para los de casa.

Después en un arranque por izquierda, el argentino Víctor Malcorra ingresó al área y sorprendió al arquero necaxista pero el poste le negó la celebración. Un empate sin goles que le salió barato a la visita en el primer capítulo.

Ello aunado a que el árbitro central no marcó dos penales favorables a los caninos, uno de Barovero sobre Avilés en error defensivo visitante, y otro de Mario de Luna contra Milton Caraglio cerca de la línea del área grande.

En el segundo lapso, a pesar del sufrimiento, el técnico de Rayos, Alfonso Sosa, mantuvo a su once inicial, mientras que Miguel “Piojo” Herrera siguió con los mismos hombres sabedor de que había sido superior en la primera mitad.

Necaxa recargó, por momentos, su juego en su estrella chilena Edson Puch que era bien marcado, por lo que le costaba llegar al arco del portero Gibran Lajud.

Pero en el futbol es suficiente tener una ocasión de gol y definir para cambiar el rumbo del partido.

Así lo hizo el equipo hidrocálido, se juntaron Claudio Riaño y Felipe Gallegos, quienes hicieron la triangulación letal, con tacón incluido, y sin problemas el pampero perforó la meta tijuanense con disparo a bocajarro para el 1-0 visitante.

Xolos pagó caro sus fallos en la primera parte y en el segundo lapso la falta de claridad en el último cuarto de cancha contra un rival que se ordenó, todavía más, en la zona defensiva para aguantar la mínima diferencia.

“Piojo” Herrera echó mano de su refuerzo Matías Pisano, quien debutó en Liga MX pero de nada sirvió.

En una de las escasas aproximaciones que generó Tijuana en el segundo lapso, Juan Lucero falló contra Barovero, quien se quedó tendido por un manotazo y todo acabó en contragolpe letal de Necaxa para el 2-0.

Mientras el guardameta necaxista estaba en el césped, del otro lado del campo Edson Puch llevó el balón con calma y esperó a Riaño, quien recibió y de primera intención disparó para dejar quieto a Lajud.

Xolos terminó hasta con cinco fijos al ataque y en el tiempo agregado Lucero descontó con el 2-1, pero ya no había minutos para buscar el empate. Necaxa dio el golpe de autoridad y despertó en su afán de amarrar la permanencia en el maximo circuito.

El árbitro del encuentro fue Jorge Isaac Rojas, quien tuvo una labor regular, nada más amonestó a los locales Avilés Hurtado y Emmanuel Aguilera.

