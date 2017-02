Paco Jemez estalla contra reportero: “¡Me tocaste los coj...!”

Desde la llegada de Paco Jémez al banquillo de Cruz Azul, el español se ha vuelto uno de los estrategas de la Liga MX más buscados por la prensa tanto nacional como internacional; sin embargo, sus reacciones no siempre han sido las mejores.

El medio chileno ‘La Tercera’ evidenció la reacción que tuvo el timonel de La Máquina durante una entrevista.

Al ser cuestionado vía telefónica si sentía que había hundido a algún equipo durante su carrera como DT, el estratega contestó “¿Qué tipo de entrevista es esta?”, a lo que el periodista Denís Fernández respondió: “Una entrevista de actualidad, sobre su presente en Cruz Azul y sobre el presente del equipo”.

Tras esto, Jémez explotó y no dudo en dar por terminado el dialogo. “¿Me tocas los cojones toda la semana para hacerme esta mierda de preguntas? Se acabó la entrevista”, mencionó.

Fernández intentó volver a contactar al estratega; pero éste ya no quiso volver a tomar la llamada, e incluso, pidió que no lo volviera a buscar. “Te agradecería que no me molestases más. Borra mi teléfono y no me llames más en tu vida”.