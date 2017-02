Isaac Brizuela, sorprendido por perder el puesto con Chivas

No ha sido un torneo fácil para Isaac Brizuela. El sábado, frente al Atlas, fue titular. Pero las puertas se abrieron por la ausencia de Alan Pulido. El resto del campeonato, ha sido relegado a la banca. Esa decisión de Matías Almeyda, confiesa el propio futbolista, le sorprendió.

Desde su llegada como refuerzo al Rebaño Sagrado, el habilidoso atacante fue considerado inamovible en el cuadro inicial. El torneo pasado, fue tal vez el mejor desde que viste la camiseta rojiblanca. Y sin embargo, para el arranque del Clausura 2017 recibió la noticia de que Javier Eduardo López sería titular con Chivas, en el puesto que le pertenecía.

“Es difícil asimilar porque en tu mente está el seguir apostando por tener el puesto titular. Me sorprendió, pero a la vez cuando estuve del otro lado (en el 11 inicial), mis compañeros me alentaban y ahora me ha tocado alentarlos de la misma manera. No soy una persona ‘mala leche’ en ese aspecto y creo que por eso este equipo sigue creciendo, porque trabaja con mucha humildad. Hay una gran hermandad”, sentenció.

Ahora, disfruta la buena actuación del sábado, aunque no sepa si podrá repetir en el cuadro inicial. “Es bueno tener competencia, este es un equipo donde todos quieren el puesto titular. Contra Atlas inicié y gracias a Dios se dieron las cosas bien. Sé que tengo compañeros que también buscan la oportunidad y hay que esperar a que se tome la decisión”, aseveró el “Conejito”.

Disfruta el triunfo

Por lo pronto, igual que el resto del plantel rojiblanco, vive la algarabía por la actuación redonda que tuvo Chivas en el Clásico Tapatío. “Lo ganamos a base de insistir. Desde el primer minuto mostramos intensidad y el rival correspondió de buena manera. Al principio hubo ida y vuelta desgastante para los dos. Después, cayeron los goles y nos dio un poco de tranquilidad para poder manejar el partido”, concluyó Isaac Brizuela.

Contenido relacionado: