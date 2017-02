Tom Brady minimiza su actuación en el Super Bowl LI

El mariscal de campo de Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, descartó haber tenido un excelente desempeño durante la victoria sobre Halcones de Atlanta, por 34-28, en el Super Bowl LI.

“Fue uno de los partidos más grandiosos en los que he jugado, pero pienso en la intercepción para anotación y otras oportunidades desaprovechadas. No creo jugar bien un cuarto y medio más tiempo extra, como uno de los mejores juegos que he jugado.”, apuntó Brady en entrevista con medios locales.

El veterano jugador finalizó el compromiso con 43 pases completos, 466 yardas aéreas, dos pases de anotación y una intercepción, con lo que lideró a Patriotas en la remontada más espectacular en la historia de los Súper Tazones.

Al finalizar el encuentro, fue nombrado el Jugador Más Valioso por su destacada actuación y posteriormente comentó que a su consideración, su compañero, el corredor James White era merecedor de dicho reconocimiento, por lo que no es la primera vez que el quarterback minimiza su protagonismo en las acciones.

A los 39 años y con una de las carreras más prolíficas en la historia de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), Brady agregó que físicamente se siente mejor que nunca y no tiene ninguna intención de retirarse en el futuro cercano.

