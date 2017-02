El defensa Miguel Basulto espera una oportunidad con Chivas

La situación pudiera parecer desesperante, pero Miguel Basulto conserva la calma. El defensa de Chivas sabe que la competencia es complicada. Jair Pereira y Carlos Salcido sos los centrales titulares. Detrás de ellos, Carlos Salcido y Hedgardo Marín. Hasta después, aparece el “Abuelo” luchando por una oportunidad.

Con un panorama como ese, cualquier oportunidad de estar en el campo es buena. Por eso, Miguel Basulto valora el poder participar en la Copa MX. El próximo miércoles, frente a Venados de Mérida, no sólo luchará con la camiseta rojiblanca por avanzar a la siguiente ronda, sino que también buscará levantar la mano por un lugar en el equipo de Liga.

“Estamos enfocados en sacar un buen resultado después de lo que hicimos contra Atlas. Es algo muy importante, así como si jugáramos también en la Sub-20, la motivación tiene que ser la misma. A final de cuentas nos tenemos que preparar para poder estar en la visión de Matías. Es una oportunidad muy grande para poder mostrar que estamos en buen momento y ya después que Matías decida”, explicó.

“Yo sigo trabajando. Me toque o no jugar, hago lo que me corresponde. Entonces, lo seguiré haciendo para estar disponible cuando Matías lo requiera. Para mí ha sido de bastante provecho la Copa MX. No hay como jugar. Ahorita las oportunidades no son tan claras, pero Matías siempre necesita a todos los jugadores. Entre más ritmo traiga uno, será mejor”, agregó.

Concentrado en Mérida

El próximo fin de semana se juega el Clásico Nacional y Miguel Basulto, con resignación, prefiere enfocarse en el duelo ante Mérida, pues sabe que difícilmente será tomado en cuenta para el duelo ante el América. Ahora, sólo piensa en avanzar dentro de la Copa MX.

“Esperemos que nos puedan apoyar. Haremos nuestro mejor trabajo para sacar el resultado para conseguir un objetivo más. Estamos enfocados en ganar, en conseguir el triunfo para clasificar y empezar a pensar en otras cosas. Hoy en día no hay rival fácil. Una de las principales virtudes de Chivas es el trabajo en grupo y que todos somos solidarios con el compañero”, finalizó Miguel Basulto.

