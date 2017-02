Esposa de Derek Jeter deslumbra en SI y anuncia embarazo

Derek Jeter será padre por vez primera. Su esposa Hannah anunció el lunes que está esperando una niña.

La modelo, quien saltó a la fama en la edición especial de trajes de baño de la revista Sports Illustrated y que vuelve a aparecer en este 2017, hizo el anuncio mediante un ensayo publicado en el sitio Web de su marido en Player’s Tribune. El anuncio incluye una foto del expelotero de los Yanquis, de 42 años, quien sostiene varios globos de color de rosa.

Hannah and Derek Jeter share their next chapter: https://t.co/ZY6aDhRQH6 pic.twitter.com/5heb7MTobQ

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) February 13, 2017