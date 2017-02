Atlas se disculpa con su gente por perder el Clásico Tapatío

Por más que pasen los días, la herida no cierra. Seguramente, tomará un tiempo. En la ciudad de Guadalajara, pocas cosas duelen tanto, en cuestión deportiva, como perder un Clásico Tapatío. Los futbolistas del Atlas lo saben. Y por eso, este martes Martín Barragán ha ofrecido una disculpa.

En la voz todavía se percibe tristeza. Es natural. En la Perla Tapatía está prohibido perder este partido. Y el 2-1 sufrido en la cancha del Estadio Jalisco, donde tenía 10 meses sin caer, aún le pesa a los Zorros.

“Hay muchos malos comentarios como es normal en una afición que quiere ganar, igual que nosotros queríamos. Uno mismo encuentra malos comentarios, por enojo, por tristeza porque era un partido importante. Por la afición es algo que se entiende, por lo que viven y desean, siempre quieren ganar. Ellos lo ganaron en la tribuna, pero en la cancha nosotros regalamos 45 minutos. Para la afición una disculpa por no sacar el triunfo, pero seguimos trabajando y preparándonos para Cruz Azul”, señaló el atacante.

Después de perder el Clásico Tapatío, José Guadalupe Cruz, técnico del Atlas, evidenció la falta de actitud por parte de sus dirigidos. Barragán hizo frente a los señalamientos este martes, al comparecer frente a los medios de comunicación.

“No te puedo decir si fue mala actitud o no. Lo que vivimos adentro fue un momento muy malo que tuvimos, pero no fue porque no quisimos hacer algo, sino que simplemente no salieron las cosas. Estamos molestos por ese primer tiempo, pero estamos trabajando para hacerlo mejor”, aclaró.

Con todo y el dolor de perder frente a Chivas, los Rojinegros se aferran a la esperanza de corregir el rumbo para calificar a la liguilla. “Es lo que desde el principio pensamos, entrar a la Liguilla es lo que más deseamos. Hay que dar todo para entrar y dejar contenta a la afición. Estamos convencidos del trabajo que se ha hecho. Tuvimos 45 minutos malos, pero lo demás fue importante y seguimos trabajando para estar mejor”, sentenció Barragán.

Se aferra al puesto

Con la llegada de Fidel Martínez y Matías Alustiza, no estaba contemplado para estar en el cuadro titular. Pero Martín Barragán ha sabido ganarse el puesto. El sábado pasado, marcó el descuento frente al Guadalajara y aunque no fue suficiente, el gol le sirvió para confirmar que esta listo para mantenerse en el puesto.

“He estado compitiendo desde la llegada de ellos. Sigo trabajando, con ganas de ser titular, anotar goles y jugar. He trabajado para ser titular, que a nadie le sorprenda que pueda estar en el 11. Trabajo para eso, para estar de inicio en cada partido”, detalló.

Finalmente, aseguró que no teme competir con foráneos por un lugar. “Pienso que los mexicanos estamos para todo. Somos gente que lucha mucho, que no se deja por cualquier cosa. Los extranjeros son bienvenidos, pero los mexicanos debemos luchar más para estar en el 11 inicial de cada equipo”, concluyó Martín Barragán.

Contenido relacionado: