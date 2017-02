Jugadores del Atlas recibieron regaño por perder ante Chivas

Los jugadores se dicen avergonzados. Y en la directiva hay molestia. Por eso, luego de la derrota en el Clásico Tapatío, hubo regaño para los elementos del Atlas. La forma en que se cayó ante Chivas no gustó. Tras el jalón de orejas, el plantel confía en retomar el buen rumbo.

“Sí, creo que como debía ser. Hubo una llamada de atención. Tuvimos 45 minutos no gratos. En el futbol no se puede regalar ni un minuto, mucho menos 45. La verdad yo miraba al equipo comprometido y salió como siempre en el Jalisco, pero no se nos dio. Hasta el medio tiempo pudimos encontrar más o menos las palabras pero ya con un 2-0 abajo”, explicó José Madueña.

“Fue más por el lado de que ellos no pueden correr más que nosotros. Ellos no podían y menos en nuestra casa, venir a imponernos condiciones. Por eso fue la llamada de atención. Nadie y menos Chivas, puede correr más que nosotros acá frente a nuestra gente”, añadió el lateral derecho de los Zorros.

Dolió, además, perder la racha de 10 meses que tenía el Atlas sin perder como local. “Resultó muy triste perder el invicto con el rival más odiado. Como dije, no podemos regalar ni siquiera un minuto, regalamos 45, eso nos costó dos goles y una derrota muy dolorosa. Debemos salir desde el primer segundo con el cuchillo entre los dientes sea quien sea el rival”, aseveró.

Respaldo al técnico

A pesar de los problemas que genera perder un Clásico Tapatío, José Madueña aseguró que hay respaldo para el técnico José Guadalupe Cruz. “Hay un grupo muy sano. En ningún momento estamos en contra de ningún compañero ni del ‘Profe’, simplemente no se nos dieron las cosas en los primero minutos. El equipo está bien, mentalizado en ganar ante Cruz Azul y el objetivo de calificar sigue en pie”, sentenció.

Cruz Azul, su próximo rival, también llegará desesperado al partido. “No sé, no te sabría decir quién llega más presionado. Estamos comprometidos y pensamos en ganar de visitante, algo que no hemos hecho. Esperamos traer un buen resultado para la gente pues estamos avergonzados con ellos”, reconoció el rojinegro.

En el Clásico Tapatío, Atlas resintió el no tener a su capitán Rafael Márquez. Ante La Máquina tampoco contará con él. “Sí se notó su ausencia, Rafa es nuestro capitán, el líder que siempre tiene palabras adecuadas en la cancha y se da cuenta lo que está pasando. Nos hizo falta, pero no es pretexto. Tenemos grandes jugadores y debemos demostrarlo ahora con Cruz Azul”, finalizó José Madueña.

