VIDEO: Maradona encara a periodista, "si te pego, no te queda nariz"

Diego Armando Maradona mostró una vez más ser de sangre caliente y esta vez encaró a un periodista, al cual le aseguró que si lo golpeaba, lo estropeaba.

Un video del diario AS, de España, muestra cómo reportero buscaba obtener de Maradona alguna opinión sobre el juego entre Real Madrid y Nápoles que se jugará este miércoles, pero el exjugador perdió la paciencia, cuando se le acusó de haber asestado un golpe al informante.

“Diego, ¿qué esperas mañana del partido contra Nápoles”, cuestionó el periodista y poco después afirmó: “Pues nada, nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona”.

Estas palabras fueras las que detonaron al Pelusa. “No, no. Golpe no. Si yo te llego a golpear, no te queda la nariz. Tengo el derecho de hablar con mi familia todo lo que quiero y tú traes un micrófono, así que haz tu trabajo. Acuérdate que si te pego mano a mano, te estropeo”, recalcó el polémico exfutbolista.