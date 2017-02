Mujer revela que "Gullit" Peña le pidió que abortara

Un nuevo escándalo estremece la carrera deportiva de Carlos Peña pues apareció una nueva mujer que asegura tener un hijo del mediocampista de León, el cual, al enterarse el ‘Gullit’ Peña de su llegada, le pidió que abortara.

En entrevista para la revista TV Notas, Lucía de la Tejera, confesó la supuesta paternidad del ex seleccionado nacional, por lo que anticipó que ha decidido interponer una demanda.

“Quería que abortara, no dejaba de decirme: no, mi amor, no puedes tenerlo. Mi hijo tiene derecho a saber quién es su padre y llevar su apellido”, reveló a dicho medio.

El ex jugador de Chivas y De la Tejera se conocieron hace cuatro años en León, según reporta la misma revista, donde se hicieron novios pese a que él ya estaba casado con Karla Patiño, con quien tiene dos hijas.

“Nunca me lo dijo (que estaba casado), pero dos meses después me confesó que tenía una niña, y que llevaba una relación cordial con la mamá, y no la consideraba su esposa”, sentenció.

La mujer asegura que sólo ha visto en dos ocasiones al ‘Gullit’ desde entonces, quien conoció al pequeño a los tres meces de nacido, y que sólo recibía depósitos de cuatro mil pesos al mes.

Asimismo, dicha relación llegó a su fin debido a que Lucía se enteró que ‘Gullit’ sostenía un amorío con Dennise Collazo, quien también asegura estar embarazada del jugador actualmente.

FOTO: TV NOTAS