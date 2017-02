Musa del Mundial 2018 se pone por encima de Kim Kardashian

La rusa Anastasiya Kvitko asegura que Kim Kardashian está por detrás ella por lo que no le gusta que las comparen pese a que tienen atributos muy similares.

La modelo ya es considerada como la musa de la Copa del Mundo 2018 que se llevará a cabo en su país y afirma que sus curvas son naturales por lo que no deben comparar con la estadounidense.

Me gusta Kim Kardashian, pero no que me comparen con ella. Está muy por detrás de mí… Ahora mi popularidad crece a una velocidad de locura, así que es solo cuestión de tiempo para que sea más reconocida que Kim”, declaró a Life & Style Magazine.

La chica de 22 años, radicada en Miami, Florida, cuenta con más de 5.5 millones de seguidores en Instagram, donde publica fotos de infarto.

instagram.com/anastasiya_kvitko/?hl=es

