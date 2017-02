“Tengo la suerte de no vivir en México, si no, me suicido”, ‘Jona’ dos Santos

El delantero mexicano, Jonathan dos Santos, fue tajante con sus declaraciones respecto a la goleada histórica que sufrió la Selección mexicana ante Chile, por 7-0, en la Copa América, pues confesó que pudo haber llegado hasta al suicidio tras las críticas.

“Yo tengo la suerte de no vivir ahí (en México) porque si no es que me comería la cabeza y me suicido, te lo juro”, declaró el seleccionado nacional en entrevista para BEIN SPORTS, pues aseguró que sigue sin entender las críticas que se dieron en ese entonces.

Y aunque el jugador del Villarreal aseguró que ese capítulo doloroso en el Tri ya fue superado, destacó que en México siguen siendo muy duros respecto al tema.

“Sí, cada concentración que vamos lo siguen pregunte y pregunte. Son bastante duros en México, aquí también pero no tanto, son complicados”, sentenció.

