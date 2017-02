Sufrirá césped del estadio de Rayados por el concierto de Justin Bieber

El concierto de Justin Bieber será sin duda uno de los eventos más importantes del año pero también uno de los que más dolores de cabeza dará al Club Monterrey.

Una fuente allegada a los trabajos de producción y montaje del entarimado, y que pidió omitir su nombre, mencionó que algunas áreas laterales de la cancha, así como la zona de la portería sur donde se instaló el escenario, sufrió algunos daños.

El equipo de trabajo comenzó el montaje desde el pasado sábado al finalizar el partido entre Rayados y Pumas,al retirar la portería de la zona sur.

Según la información de nuestra fuente los andamios que soportarán las más de 700 toneladas sólo tienen un barrote de madera entre los tubos y el césped de la cancha.

Además son 300 personas las que trabajan arduamente en el armado del set donde se presentará el cantante canadiense, el cual mide 24 metros por 40, un segundo es una pasarela que mide seis metros por 13 y el último es un escenario octagonal de seis metros.

Aunque se intentó tener una versión oficial sobre el cuidado que tendrá el césped previo y después del evento, no se obtuvo una respuesta por parte del club, mientras que personal de Zignia, la empresa encargada del evento, dijo que podría hablar sobre el tema luego de haberse realizado el evento, al que ya hay fila desde hace más de una semana.

Rayados enfrenta a Pachuca este sábado, a sólo dos días del concierto, por lo que el equipo de jardineros de la institución deportiva tendrá que trabajar a marchas forzadas para dejar el césped en las mejores condiciones.

El escenario quedó instalado en su totalidad este martes, y en imágenes que circulan en redes sociales se puede observar que fue instalada una malla protectora para el césped en la parte de la cancha donde estará el público.

El operativo del evento iniciará a las 17:30 horas y será resguardado por más de mil 500 elementos de seguridad, para los más de 50 mil 500 asistentes, que es la capacidad máxima del estadio para este primer concierto que se realiza desde su construcción.

No preocupa a Cardona las condiciones de la cancha

El estado en que quedará la cancha del estadio BBVA Bancomer, luego del concierto de este miércoles, no preocupa al jugador Edwin Cardona.

Dijo que se deben enfocar en prepararse para este partido y no meterse en la logística del evento que ya estaba planeado desde hace mucho tiempo.

“Nosotros no podemos pensar que va a ser un concierto ni nada, lo único que tenemos que hacer es ganar y prepararnos bien, esté la cancha como esté y no nos podemos poner a pensar en que el terreno quedó malo o bueno, y no sacamos el resultado no podemos echarle la culpa ni al terreno ni nada, tenemos que prepararnos para ganar”, destacó el colombiano.

