Trollean a aficionado del América por pedir matrimonio en el Azteca, ¡en pleno partido!

Día de San Valentín, partido del América, yo proponiéndote matrimonio en el Estadio Azteca, no sé piénsalo. El escenario perfecto para dos enamorados y aficionados del futbol, así se vivió la noche de este martes en el duelo de la Copa MX.

Este 14 de febrero un valiente aficionado de las Águilas, Andrés Torres, aprovechó el descanso del duelo ante Coras en la Copa MX, para pedirle a su novia, Ericka Polo, que se case con él.

Es así que el conjunto azulcrema, que ganó el duelo 1-0 sobre los de Tepic, presumieron el romántico acontecimiento en sus redes sociales.

“Al medio tiempo Andrés Torres le pidió matrimonio a Ericka Polo #MiMásGrandeAmor😍💛💙💍👰🏽🤵🏽”, publicó el cuadro de Coapa acompañado de una imagen donde aparecen los enamorados.

Luego de que el América compartiera dicha publicación en Twitter, los seguidores comenzaron a burlarse del acontecimiento y ‘lamentar’ que se haya dado en un partido de poca trascendencia y ante un modesto rival.

Aquí te dejamos algunos comentarios que inundaron las redes sociales.

@ClubAmerica Que le depara a esa pobre dama si le proponen matrimonio en un partido del america y vs Coras.

— Edgar Martinez C (@edgarmtzc10) February 15, 2017

@ClubAmerica lo bueno que el estadio esta vacío, por si decía que no jajajaja

@ClubAmerica y luego con la playera del oribe no vale verga, de seguro le dijieron que no

@ClubAmerica trae el /|24| de Peralta y ese no la mete ,que no sea pendeja que no se case🙄

— Cuau Buchón 🔫 (@Cuau_deforme) February 15, 2017