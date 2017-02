Atlas quiere aprovechar el mal momento de Cruz Azul

Atlas llega dolido a la jornada 7 del Torneo Clausura 2017, tras perder el Clásico Tapatío frente al Guadalajara. Pero su rival del sábado, Cruz Azul, no vive un momento precisamente bueno. Todo lo contrario, la Máquina está en dificultades. Carga con presión. Y los Zorros desean aprovecharse de eso.

El colombiano Leiton Jiménez analiza a su adversario. Muestra respeto. Pero encuentra en el mal momento cementero la oportunidad perfecta para aspirar a romper con los más de nueve meses que tiene el equipo rojinegro sin ganar fuera del Estadio Jalisco.

“Sabemos de la presión que ellos tienen. Están obligados a ganar en casa para irse sacando esa presión. Su gente va querer que desde el primer segundo salgan al frente y eso puede jugar a favor. Tenemos que estar bien parados y conforme pasen los minutos, su propia gente se les puede voltear si no encuentran la forma de anotar. Debemos aprovechar cualquier descuido”, explicó.

“Puede ser que tenemos un gran grupo, pero en resultados y funcionamiento a veces no se nota. Tanto ellos como nosotros no hemos arrancado del todo bien, tenemos altibajos. Esperamos en este partido mostrar una cara diferente. Venimos de un fin de semana difícil donde perdimos el Clásico y no hicimos bien las cosas”, sentenció.

Sobre todo en el primer tiempo del Clásico Tapatío, el Atlas fue una calamidad. Regaló 45 minutos. Ahora, quiere cambiar esa imagen. “No pudimos hacer las cosas bien. Los Clásicos se tienen que ganar. Tenemos una afición maravillosa y no estuvimos a la altura. Puedes perder, pero haciendo un buen partido y esa no fue la sensación que nos quedó. Eso te da más duro, no hacer un buen partido en un Clásico y que no estés a la altura. Realmente te pega fuerte”, admitió.

Aún sueña con Liguilla

Lo primero que Atlas quiere hacer para borrar la mala imagen del sábado pasado es vencer al Cruz Azul. Pero también mantiene viva la esperanza de calificar. “Es una deuda que tenemos, que de visita no hemos ganado y la gente lo espera. No va a borrar el Clásico si ganamos, pero a la gente le dará una alegría si podemos vencer al Cruz Azul. Aun entrando a la Liguilla, podemos seguir en deuda, pero sería un gran paso para recuperar la confianza de nuestra afición”, aseveró Leiton Jiménez.

“Después del Clásico, sales triste, pero eres consciente y maduro para cambiar el chip. Es la sexta fecha y si agachas la cabeza, entregas el torneo. Todavía no termina, es difícil pero quedan muchas fechas. Nuestra meta es la Liguilla y debemos cumplir ese objetivo. El equipo lleva varios torneos sin calificar y si no entramos, será difícil por el tema del descenso para el otro torneo. Nuestra afición está decepcionada porque no ve a su equipo en Liguilla para pelear un título. Cada partido es una oportunidad. Cruz azul será una oportunidad de hacer las cosas bien y seguir soñando con la Liguilla”, añadió.

Una vez más, Atlas no podrá contar con su capitán y el plantel lo resiente. “Rafa Márquez es un jugador importantísimo para nosotros, que dentro del juego es un entrenador más. Siempre está organizando al equipo, marca los tiempos y la salida. En este partido hizo falta (contra Chivas), pero ya es cosa del pasado. Ahora tampoco lo podremos tener y hay que pensar en lo que hay, para darle adelante”, finalizó Leiton Jiménez.

