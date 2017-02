Club alemán invita a Barack Obama a uno de sus juegos

El Darmstadt de la Bundesliga invitó al ex presidente Barack Obama a uno de sus juegos de local tras anunciarlo como uno de los seguidores en Twitter del cuadro que pasa por mal momento.

El conjunto escribió en Twitter: “Querido @BarackObama, ya que al parecer somos el único equipo europeo de futbol al que sigue en Twitter: ¿Lo vemos en el estadio?”

En un video adjunto al mensaje, el delantero estadounidense del Darmstadt, Terrence Boyd le presenta a Obama una camiseta del equipo con su nombre y dice que es un “gran honor” que el equipo sea seguido por el ex presidente”.

Boyd, de 25 años de edad, anotó en el sorpresivo triunfo del Darmstadt 2-1 sobre el Borussia Dortmund el fin de semana pasado.

Pese a la victoria, el Darmstadt permanece en el sótano de la Bundesliga.

El entusiasmo del Darmstadt se presentó pese al hecho de que la cuenta oficial de Obama en Twitter sigue a más de 630 mil cuentas.

Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? 😉 #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF

— SV Darmstadt 98 (@sv98) February 15, 2017