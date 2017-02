Guido Pizarro rechaza que Tigres atraviese crisis en Liga MX

El mediocampista de Tigres de la UANL, Guido Pizarro, rechazó que sea una crisis el momento que atraviesa el equipo en el Torneo Clausura 2017, y se mostró confiado en que conseguirán un buen resultado este fin de semana ante Veracruz.

“Crisis para mí no, son resultados negativos, falta mucho en el torneo, si ganamos dos o tres partidos no estarán hablando de esto (los medios de comunicación), iremos en busca de la primera victoria”, expresó.

El cuadro neoleonés se encuentra en el decimosexto sitio de la clasificación general con cuatro unidades, con un triunfo, un empate y cuatro derrotas, tres de forma seguida, y buscan salir del paso que llevan para escalar peldaños.

Ante esta situación, Pizarro indicó que el plantel no siente presión y que simplemente deben mantener la línea de trabajo para mejorar dentro del presente certamen del futbol mexicano.

“Presión no, el lugar donde estamos no es el indicado, pero tenemos que trabajar, volver al camino que nos llevó buenos resultados, hacerlo con humildad, ser conscientes de lo que dejamos de hacer o no estamos haciendo bien”.

“Este equipo se armó para los primeros puestos y no estamos en ellos, falta mucho, tampoco hay que cambiar la manera de trabajar”, manifestó el jugador de los felinos al término de la práctica que tuvo el equipo en el estadio Universitario.

Sobre la ausencia de Javier Aquino, quien estará fuera seis semanas por lesión, Pizarro dijo que tienen elementos para suplirlo como son Damián Álvarez, Julián Quiñones o Luis Quiñones, entre otros, por lo que se mostró confiado en que no les afectará.