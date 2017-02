Si México cae en primera ronda del Clásico Mundial de beisbol será un fracaso

Édgar González, manager de la selección mexicana de beisbol, admitió que será un fracaso si la novena tricolor es eliminada en la primera ronda del Clásico Mundial 2017.

Consciente de la localía en Guadalajara y del gran talento que existe en el roster, sabe que hay material suficiente para cumplir con una gran actuación dentro del Grupo D, que completan los equipos de Italia, Puerto Rico y Venezuela.

“Sí (será fracaso si no avanzamos), yo pienso que tenemos el compromiso de ganar, de tener buen papel, deseo que las cosas salgan como queremos, pero no siempre salen. De cualquier manera, sí debemos de pensar que será un fracaso si México no pasa de la primera ronda. Pero mientras preparemos y ejecutemos lo que queremos, todo saldrá bien”, indicó.

En entrevista exclusiva con Notimex, González Sabin descartó presión por afrontar este reto, es más, la motivación aumenta por el hecho de que México tendrá el respaldo de la afición en el estadio de Charros de Jalisco.

“Es una motivación tener a la gente detrás de nosotros, es un compromiso de hacer un gran trabajo, pero en el beisbol muchas cosas se pueden dar, a veces ganamos y a veces no, pero vamos a prepararnos muy bien para responder como selección de México y es una motivación que la afición esté ahí gritando ¡México, México!, voy a estar emocionado de estar ahí, se me enchina la piel”, dijo.

La novena mexicana comenzará su aventura en el Clásico Mundial 2017 el 9 de marzo contra Italia, un rival que venció a los tricolores en la pasada edición del 2013, pero eso no inquieta, pues las victorias se tienen que conseguir para lograr el objetivo de superar el sexto lugar logrado en 2006, hasta el momento el mejor para México.

“De cualquier manera debemos ganar todos los juegos y pelear, el hecho de que vamos a abrir jueves sí conviene porque habrá un día de receso el viernes y nos ayuda a los pitchers para que descansen un día. El abrir contra Italia no es ventaja porque es un rival difícil, lo vimos en el pasado que nos venció y tenemos que estar preparados para todo”, apuntó.

Édgar González adelantó que ya tiene definida la manera de cómo afrontar los compromisos, aunque su labor en estos momentos es observar debilidades y fortalezas de sus rivales antes de comenzar su concentración a inicios de marzo en Estados Unidos, antes de llegar a Guadalajara para iniciar el Clásico Mundial.

“Ya tengo la manera en que jugaremos, pero de igual forma habrá muchos cambios, por lo que no se va a anunciar nada. Necesito encontrar la máxima información que yo pueda tener para tomar las decisiones correctas”.

“Ahorita estoy viendo información de todos los contrarios, cuánto batean a la curva, a la recta, ver cómo trabajan los zurdos, derechos y en base a eso sacaremos la información”, declaró el también mánager de Charros de Jalisco.