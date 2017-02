Quiere Efraín Juárez enfrentarse de nuevo a Pachuca en una Final

Aunque el título que perdieron contra Pachuca en el Clausura 2016 ya quedó en el pasado para Efraín Juárez, el jugador de Rayados espera que el destino los vuelva a enfrentar en una final.

Mencionó que el partido de este fin de semana es sólo de tres puntos, es importante salir con la victoria para seguir escalando posiciones.

“Una final no es nada comparable con un partido de Liga, ojalá nos volvamos a encontrar en una final pronto, pero estas son otras circunstancias, hoy son tres puntos que son importantes y vitales para seguir creciendo en el torneo”, dijo previo al entrenamiento de este miércoles en el Barrial.

De sacar los tres puntos ante los Tuzos, para el jugador no significaría una revancha, incluso dijo que no pueden estar pensando en la pasada final.

“Eso ya pasó (la final) hoy estamos enfocados en otro torneo, no podemos estar pensando en el pasado, al contrario debemos ver hacia adelante, es un partido de tres puntos”, agregó.

Juárez sabe que tienen en frente un rival de jerarquía y adelantó que será un duelo de mucha intensidad.

“Creo que va a ser un partido muy bonito, ellos tienen también jugadores importantes a la ofensiva”, dijo.

Revela Efraín Juárez secreto sobre su trabajo extra

El jugador Efraín Juárez ha visto más acción en el presente torneo, luego de haber sido relegado en el Apertura 2016, y reveló que realiza trabajo extra para estar en mejor forma física.

“Desde hace muchísimo no me sentía tan bien, en todos los sentidos, físicamente, técnicamente y tácticamente, entonces hay que seguir por esa línea. Sí, (hago) un poco de trabajo extra, mucha fuerza en las piernas, que me está ayudando toda la gente de aquí en trabajo físico y bueno por las tardes hago un poco de Pilates que me está ayudando mucho. Me mandó mi señora y no le creía que era mucho esfuerzo y la verdad que me está ayudando mucho”, comentó.

