VIDEO: ¡Le juró fidelidad! Randy Orton se negó a luchar contra Bray Wyatt

La lucha que parecía cantada para WrestleMania podría no realizarse, pues Randy Orton le juró fidelidad al actual campeón y se negó a enfrentarlo.

El duelo estelar de la noche enfrentó en una triple amenaza a Bray Wyatt, AJ Styles y John Cena, ya que estos últimos dos gladiadores solicitaron su revancha mandatoria, la cual no habían tenido.

Antes del encuentro, Luke Harper atacó al Devorador de Mundos quien tuvo que quedarse varios minutos en el suelo, mientras que arriba del cuadrilátero Cena y Styles se enfrascaron en un intenso combate.

Styles buscó por todos los medios recuperar el cinturón y se arriesgó de más, incluso se lanzó sobre Bray que estaba en la mesa de comentaristas en dos ocasiones. Pero esas ganas de triunfar hicieron que fuera derribado por el Marine cuando intentaba un ataque aéreo. Esto fue aprovechado por el campeón quien apresó con un una Abigail Sister a Cena para derrotarlo y mantenerse como campeón.

Tras el duelo, Randy Orton ingresó al ring, pero cuando todos esperaban que lanzara el reto a su líder para WrestleMania, por ser el ganador de Royal Rumble. The Viper aseguró que mientras Bray fuera su maestro no lo enfrentaría por el cetro.

Orton se hincó ante Bray quien celebró junto a su aliado.

ORTON to WYATT: As long as you are the master and I am the servant, I will NOT FACE YOU at @WrestleMania! #SDLive pic.twitter.com/FzaEZDoC6v