Almeyda no quiere que La Volpe se quede sin trabajo

Luego de la victoria por 1-0 sobre Venados de Mérida, en la Copa MX, el técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, aseguró que ahora sí puede enfocarse en el Clásico Nacional del próximo sábado. De entrada, aseguró que no tiene ánimo de revancha luego de las dos eliminaciones sufridas en Liguilla frente al América y tampoco se siente en ventaja por la ausencia de Cecilio Domínguez.

“No, nunca hablo de revanchas. Es un partido importante, que marca historia como todos los Clásicos. Venimos de ganar un Clásico importante (el Tapatío, por 2-1 sobre Atlas) y de ganar hoy en Copa. Desde mañana empezaremos analizar el partido del sábado”, explicó Almeyda.

“Ventaja en el futbol no tiene nadie. Nunca vi que se gane un partido previo a jugar. Estaría buenísimo porque no concentramos, lo ganamos y listo”, sentenció.

El estratega dijo que la ausencia de Domínguez no le resta fuerza al rival: “Yo así como respeté al rival de hoy (Venados de Mérida), respeto al América. Tiene grandísimos jugadores y un técnico con mucha experiencia. Hemos tenido buenos y malos resultados con América. Lo respeto como a todos y trabajaremos para darnos una alegría a nosotros y al aficionado también”, añadió.

Además, aseguró Almeyda que no está en su mente dejar sin trabajo al técnico de las Águilas, Ricardo La Volpe. En días recientes, los cuestionamientos sobre el “Bigotón” han ido en aumento. Incluso ya hay rumores de que una derrota contundente ante Chivas podría dejarlo fuera del puesto.

“No, yo ni pienso eso. Pienso en nuestro equipo, en hacer un excelente partido y obtener el triunfo que lo queremos, lo deseamos y a mí particularmente no me gusta que nadie se quede sin trabajo. Estoy más allá de eso”, sentenció el “Pelado” Almeyda.

El plantel no es amplio

Chivas ha jugado una cantidad importante de partidos en las últimas semanas. El entrenador del Rebaño Sagrado, Matías Almeyda, aseguró que eso no es pretexto. Pero sí dejó en claro que su plantel no es tan amplio como muchos creen y destacó lo hecho por sus elementos de fuerzas básicas.

“Se tienen que preparar diferentes partidos en poco tiempo, no hay pretexto. Estamos contentos de hacerlo, pero hay algo que por ahí se está transformando en algo irreal: nosotros no tenemos un gran plantel. Estamos llenos de jóvenes, hoy había 9 de fuerzas básicas, terminaron jugando muchos chicos de 20 o 22 años y así esta la Primera también”, señaló.

“No tenemos un plantel de 30 jugadores, somos 22 o 23 y sí le doy un valor al hecho de que siempre intentamos jugar de la misma manera. Tenemos una identidad de juego. Unas veces nos sale mejor que otras, pero no tenemos un plantel numeroso. Estamos combinando con jugadores de fuerzas básicas”, aseveró el estratega.

Desconoce interés por Pereira

Finalmente, Matías Almeyda reveló que no sabe nada del presunto interés del Porto de Portugal por el defensor central del Guadalajara, Jair Pereira, que ha trascendido en los últimos días.

“No, la verdad que no sé. Si es así, creo que sería merecido porque Pereira es de los mejores centrales que tiene el futbol mexicano. No me extrañaría que lo pretendan de otros lugares. Está en gran nivel. Creo que podría haber estado en Selección para la convocatoria pasada. Si sigue en ese nivel, tendrá chance de irse a Europa y estar en su Selección”, concluyó.