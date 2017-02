América buscó contratar a Pulido, delantero de Chivas

Con el Clásico Nacional en puerta, las historias salen a flote. Alan Pulido, delantero de Chivas, echa un clavado al pasado. Y desde ahí, recuerda que mientras jugaba en Europa, el América, su rival de este sábado, intentó contratarlo para repatriarlo, pero no se llegó a un acuerdo.

Hoy vive este encuentro desde el lado rojiblanco. Asegura sentirse encariñado con los colores. Pero revela que no hace mucho, estuvo tentado a jugar con las Águilas. No se dio. Y fue tiempo después cuando el Guadalajara hizo todo lo necesario para poder comprarlo.

“Cuando estaba en Europa me buscaron y bueno, no se llegó a ningún acuerdo. Al final, ahí quedó. Antes yo pasaba por un momento en que quería jugar, quería tener minutos y el equipo que me abriera las puertas, tendría que aprovechar. Pero ahora estoy en Chivas y defiendo estos colores. Hubo dificultades en aquel momento y no se llegó a concretar (su llegada al América)”, reveló.

Ahora siente la rivalidad del Clásico Nacional, pero desde el lado del Rebaño Sagrado. “En sí no es odio. América es un gran equipo, pero me enfoco en lo mío y en los jugadores, el equipo que tenemos y que somos. Tenemos objetivos claros y tratamos de brindarnos al máximo. Será un partido complicado. Ellos tienen grandes individualidades, pero esperamos regalarle el triunfo que tanto se merecen nuestros aficionados”, añadió.

El semestre anterior, le marcó un gol a las Águilas, en la Semifinal de la Copa MX. Con ese tanto, se forzó la tanda de penales, en donde Chivas eliminó al odiado rival, en el Azteca. “Es una sensación linda por la rivalidad que se manejan en estos partidos, que se juega con otras ganas, pero cada partido trato de jugarlo para ganarlo y con otro gol ante América sería más lindo para mí”, afirmó.

Pide arbitraje justo

Por último, durante el Día de Medios organizado en las instalaciones de Verde Valle, previo al duelo frente a las Águilas, Alan Pulido expresó su deseo de que el árbitro Luis Enrique Santander no se convierta en protagonista del Clásico Nacional.

“Espero un arbitraje que sea justo, que marque parejo, que le dé fluidez al partido. Han tocado jugadas o penales que no me han marcado y otras apretadas que no marcan. Tal vez no marcan con el mismo criterio al mexicano que al extranjero. Lo único que pido es que marquen lo más parejo posible. Entiendo que son humanos, pueden cometer errores, pero que sean lo menos notorios y no den ventaja al rival”, finalizó Alan Pulido.

