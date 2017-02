Atlas quiere saldar la deuda que tiene con su afición

Atlas no pretende tapar el sol con un dedo. Reconoce que tiene una gran deuda con su afición, luego de perder el Clásico Tapatío frente al Guadalajara, el sábado pasado en el Estadio Jalisco. Con el ánimo saldarla, el equipo tapatío desea vencer el sábado al Cruz Azul, para así darle una alegría a los seguidores.

“La presión… siempre hay presión en y más ahorita en Atlas por los años (65) que no se ha conseguido un título. La verdad, el equipo lo siento comprometido por querer salir de lo que sucedió el sábado. Sabemos que estamos en deuda con la afición y queremos rápido regalarles un triunfo”, explicó este jueves Luis Reyes.

“Ya hablamos fuerte en el vestidor. Lo dejamos atrás, pero sabemos que tenemos esa espina clavada con la gente. No nos comportamos a la altura como ellos sí lo hicieron y por eso queremos salir a ganar. El Clásico fue un accidente, una mala noche. Hemos demostrado que a equipos grandes les jugamos al tú por tú y les hemos ganado. Ofrecemos una disculpa a la afición por lo que pasó”, añadió el futbolista de los Zorros.

El flamante seleccionado nacional aseguró, avergonzado, que no han estado a la altura de sus seguidores. “Estamos muy apenados. Desde que salimos a calentar el sábado se sentía la buena vibra. Yo salí a calentar y se me puso la piel chinita. Quiero mucho al atlas y la gente hace que te enamores de estos colores, de la playera. Estamos con una deuda muy grande y debemos agradecer eso ganándonos un pase a la próxima Liguilla”, sentenció.

Apoyo para el técnico

Para saldar la deuda y reconciliarse con su afición, no busca quién se la hizo sino quién se la pague. Cruz Azul es el rival en turno y Atlas sólo piensa en el triunfo. “Desde que llegué, no he tenido la fortuna de ganar de visita. El equipo tiene en mente que debemos romper esa racha. Así como el sábado nos rompieron la racha positiva en el Jalisco (10 meses sin perder), ahora nosotros buscaremos romper esa racha negativa en el Estadio Azul. El equipo está unido, hay un buen grupo de seres humanos, grandes personas y grandes futbolistas. El equipo está unido para sacar esto adelante”, aseveró.

Además, Reyes descartó que el plantel le esté “tendiendo la cama” al técnico José Guadalupe Cruz. Todo lo contrario: afirmó que están de su lado. “Es muy bueno. El equipo está con el ‘Profe’ Cruz. Nosotros no somos jugadores que queramos echar al entrenador. Estamos muy contentos con él. Vamos a levantar la cabeza para sacar lo mejor de nosotros y que él siga aquí mucho tiempo”, sentenció.

Anhela más convocatorias

Aunque Atlas no anda bien, en lo personal Luis Reyes vive un buen momento. Recientemente fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana y este jueves aseguró que aprendió bastante tras su debut con el Tricolor en el amistoso frente a Islandia.

“Fue una experiencia muy bonita. De todo el cuerpo técnico recibí buenas atenciones. Quiero seguir trabajando para que lleguen más convocatorias a la Selección. Sería un sueño estar en una eliminatoria. Ya debuté en partido amistoso, pero debo estar primeramente bien en mi club para seguir recibiendo llamados”, relató.

“Aprendí muchísimo. De todos mis compañeros, aunque fueron pocos días, aprendí mucho. Ahora tengo más responsabilidad en la cancha y Dios quiera seguir mejorando futbolísticamente. Estoy muy motivado. Quiero seguir en Selección, pero primero debo estar bien con mi club, seguir demostrando y tener la mayor participación posible”, finalizó Luis Reyes.

Contenido relacionado: