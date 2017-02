Futbolista se entera de la muerte de su madre en pleno juego

El futbolista Marco Pappa recibió la terrible noticia de que su madre había fallecido mientras se encontraba jugando con el Municipal el juego correspondiente de la jornada 7 del campeonato guatemalteco, ante el Deportivo Guastatoya.

Corría el minuto 58’ cuando Edwin Fuentes, jugador del Guastatoya, se acercó a Pappa para darle la triste noticia. Marco intentó seguir jugando pero no pudo contener las lágrimas y terminó por retirarse.

Según información de la Policía Nacional Civil, Anahí Suceli Claudia Ponce Villena de 52 años, falleció de causas naturales en su domicilio.

El diario Diez de Honduras informó que durante el funeral, Marco Pappa externó su molestia por la forma en que se enteró de la muerte de su madre.

“Se me hace una persona (Edwin Fuentes) sin educación y poco ignorante, porque alguien que no sabe manejar una noticia de éstas es así. Me tenía que enterar tarde o temprano pero se presentó de esta forma y lo acepto como tiene que ser, pero soy honesto, me hubiera gustado enterarme de otra forma”, declaró el futbolista guatemalteco.