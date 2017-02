Para Rodolfo Pizarro, Chivas es más popular que América

Desde afuera, cuando jugaba en Pachuca, lo veía así. No teme expresarlo abiertamente. Rodolfo Pizarro disputará su primer Clásico Nacional como futbolista del Guadalajara y a poco del partido deja clara una cosa: “Chivas es el más popular”.

La tarde de este jueves, durante el Día de Medios organizado por la directiva del Rebaño Sagrado, el refuerzo rojiblanco enfrenta a la prensa. Es hombre de pocas palabras. Sus declaraciones no suelen ser muy extensas. Es concreto en lo que piensa y lo que dice.

“Los dos son los más grandes de México, pero creo que el más popular es Chivas, a mi parecer”, sentenció el joven futbolista rojiblanco. Eso es lo que su experiencia con Pachuca le dejó. Así percibió, desde afuera, a los equipos que este sábado se enfrentarán.

Tiene clara la expectativa para este duelo. “Espero salir con la victoria. Espero que Chivas haga un buen futbol y que la gente disfrute de este Clásico. Es un partido que todo México quiere ver. Todos los ojos están puestos en ese partido y es muy emocionante”, señaló.

Pero algo no termina de ser “normal” en Rodolfo Pizarro. Habla del Clásico alejado del entorno. No se percibe en él la algarabía de otros, previo a un duelo tan importante. Por momento, hay hasta desdén de su parte. Aunque asegura es porque apenas conocerá la sensación que provoca un Clásico Nacional.

– Se te nota distante o serio en torno al Clásico… ¿es porque es el primero?

– Sí, es que como no he jugado mi primer Clásico. No sé todavía cómo es.

– ¿Entonces no has dimensionado lo que es un Clásico?

– No

– ¿Cómo contagiarte de ese sentimiento que implica un Clásico? ¿Qué te han dicho los compañeros, sobre todo los nacidos en Chivas?

– No, bueno… que es uno de los partidos más importantes que hay, así como lo fue Atlas, pero creo que igual es otro partido, nada más.

– ¿Contra Atlas te pareció un partido más?

– No… la afición se mete muchísimo, se siente ese ambiente, pero no dejan de ser tres puntos.

– ¿De verdad piensas que es como cualquier otro juego?

– Nada más dan tres puntos, ¿no?

– Pero el ambiente, el entorno, todo es distinto…

– Sí claro, es un Clásico, el ambiente con la afición se siente mucho más, pero no dejan de ser tres puntos.

– ¿Te parece que el honor y el orgullo son cosas que se sienten sólo si eres hecho en uno de los dos clubes?

– No, pero yo creo que con el tiempo uno va sintiendo.

Contenido relacionado: