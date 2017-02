"Chofis" López se declara fan de Sambueza

Javier López no escondió su admiración por el ex elemento de las Águilas, Rubens Sambueza, asegurando que era uno de sus jugadores favoritos del balompié nacional.

Durante una entrevista con ESPN, ‘la Chofis’ aseguró que es una lástima que ‘Sambu’ ya no se encuentre en las filas azulcremas, pues ya no tiene la posibilidad de enfrentarlo en el Clásico Nacional.

“Todos (los de América) son buenos jugadores, antes admiraba mucho a Sambueza. Ahorita ya no está (en América), pero él es el único al que he admirado de este equipo”, declaró López.

Por otro parte, ‘la Chofis’ sabe que las Águilas no pasan por un buen momento, por lo que aseguró que es el momento de que las Chivas demuestren que le pueden ganar a cualquier equipo.

“(Éste) es un buen momento para demostrar y aprovechar que estamos pasando por un buen momento, que no quede duda de que le podemos ganar a cualquiera”, puntualizó el jugador del Rebaño.

