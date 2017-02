Descarta Peláez que la continuidad de La Volpe dependa del Clásico ante Chivas

Una derrota en el Clásico nacional frente a Guadalajara para nada condiciona la permanencia del técnico argentino Ricardo La Volpe en el América, así lo afirmó el presidente deportivo del cuadro capitalino, Ricardo Peláez.

El pasado jueves su delantero Oribe Peralta, manifestó que en el seno del cuadro americanista son conscientes que la continuidad del estratega La Volpe estaba en duda, debido al irregular comienzo que han tenido en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Peláez, sin embargo, salió al paso de estas declaraciones y dejó en claro que la idea es darle todo el respaldo a La Volpe para que continúe con su proceso, por lo que negó que el resultado de este sábado defina su futuro del argentino al frente del conjunto de Coapa.

“No lo entendí así, no lo dijo así (Oribe) la decisión la tomo yo y por el momento no tengo pensado mover al técnico, hay muy buena comunicación, buen ambiente, no han salido las cosas pero estoy seguro que nos vamos a recuperar”, apuntó.

El dirigente también desmintió al delantero de Guadalajara, Alan Pulido, quien en días pasados afirmó que en su momento fue buscado para ser fichado por el cuadro “azulcrema”: “No solemos responder más que en la cancha cuando se puede, lo de Pulido y (Rodolfo) Pizarro es una mentira total porque nunca en cinco años los hemos buscado y no hay mucho que aclarar”, apuntó de manera tajante.

Asimismo, a Peláez Linares aceptó que el duelo frente al Rebaño Sagrado puede significar un parteaguas para bien en el equipo ya que este duelo siempre lleva una motivación extra.

“Por la fecha que se juega, el puntaje que tenemos es momento de marcar diferencia, sumar de a tres y encaminarnos, si ves la tabla de posiciones con una victoria te metes en una zona importante y es lo que pretendemos esta semana”, sentenció.