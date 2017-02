Murió George "The Animal" Steele, parte del Salón de la Fama WWE

El integrante del Salón de la Fama de WWE, George “The Animal” Steele, falleció este viernes a los 79 años de edad.

De nombre William James Meyers, su carrera en la lucha libre comenzó en la década de los 60, aunque no fue sino hasta mediados de los 80 que se enroló con la entonces World Wrestling Federation (hoy WWE).

Entre sus rivalidades más importantes destacan aquellas con Bruno Sammartino, Bob Backlund y Randy Savage.

Steele, quien obtuvo su maestría por parte de la Universidad de Central Michigan y llegó a ser profesor de preparatoria, tuvo que retirarse de los encordados en 1988 al serle detectada la enfermedad de Crohn, que es un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal.

WWE, Hulk Hogan y Triple H, entre varios otros, expresaron su pesar por la muerte de The Animal a través de redes sociales.

BREAKING: WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer George “The Animal” Steele has passed away at age of 79. https://t.co/TTCUVMDtTU pic.twitter.com/AeEcohPCRe

…I worked with him a lot when I first got to @WWE and was able to learn so much. My condolences to his family. pic.twitter.com/wKbo1WCnzb

— Triple H (@TripleH) February 17, 2017